Блокбастер Люка Бессона «Валериан и Город тысячи планет» ещё не вышел, а французский режиссёр уже хвастается тем, что подготовил сценарий второй части. Об этом он рассказал в своём интервью изданию Nerdist:

Я уже закончил вторую часть «Валериана» и сейчас работаю над третьей. Я не знаю, увидят ли эти фильмы свет, потому что это зависит не от меня. Мне главное, чтобы зрителям понравилось. Все мои друзья говорят «Зачем ты пишешь сценарий второй части, ведь ещё ничего не ясно». И я отвечаю: «Меня это не волнует, мне нравится писать сценарий. Я наслаждаюсь самим процессом написания. Не могу просто сидеть сложа руки, пишу его для себя. Месяц назад дописал сиквел, мне стало скучно, так что я сказал себе — придумаю ещё один сюжет». Режиссёр Люк Бессон

Первые отзывы на новинку Бессона вышли очень противоречивыми, и в, основном, сводятся к «как всё визуально красиво и какой швах в сценарии».

Премьера фильма в России назначена на 10 августа.

Читайте также «Эпическое месиво»: первые отзывы на «Валериан и город тысячи планет» Критики хвалят визуальный стиль, обилие пришельцев, сеттинг и Кару Делевинь. Но ругают за плохую актёрскую игру, провисающий сценарий и неуклюжие диалоги.

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