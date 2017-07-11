«Валериана» встретили неоднозначно. Перед нами редкий случай, когда рейтинг фильма резко отличается на двух главных аггрегаторах рецензий: всего 43/100 на Metacritic (на основе 8 рецензий), но целых 72% на Rotten Tomatoes (на основе 18 рецензий, со средним рейтингом 6,1). Критики хвалят визуальный стиль, обилие пришельцев, сеттинг и Кару Делевинь. Но ругают за плохую актёрскую игру, провисающий сценарий и неуклюжие диалоги.
Питер Дебрюж из Variety оценил картину на 7/10. Критик отметил, что исполнитель главной роли Дэйн ДеХаан должен был сыграть сексуального и харизматичного Валериана, эдакую современную версию Хана Соло. Но герой в исполнении ДеХаана выглядит великовозрастным ребёнком, при том, что носит звание майора. По мнению Дебрюжа, актёр не смог сыграть ту отчуждённую неловкость, которая сделала таким запоминающимся Хана Соло.
К счастью, его напарница обладает крутостью, которой хватит на них двоих. Кара Делевинь, сыгравшая напрочь «деревянную» злодейку в прошлогоднем «Отряде самоубийц», выглядит здесь настоящим откровением: нахальная, саркастичная и спонтанная. Она воплощает одну из основных идей Бессона — нет ничего сексуальнее, чем напористая и властная леди. […]
Химия между героями кажется весьма натянутой, но вместе они образуют хорошую команду. Они постоянно прикрывают друг другу спины и в то же время всячески стараются показать, как друг другу безразличны. Скажем, в первой совместной сцене Валериан просит Лорелин выйти за него замуж — довольно странная и старомодная уловка для 28 века прямиком откуда-то из 1950-х. И всё для того, чтобы соблазнить дочь священника, ещё девственницу.
Обозреватель Variety Питер Дебрюж
Редактор Screen Crush Эрин Уитни поставила ленте 6/10. По её словам, фильму присущи чувство странности (в хорошем смысле) и энергичной индивидуальности. Экшен в виртуальной реальности и иных измерениях, который перерастает в погоню с пришельцами, Уитни сравнила со сценами из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Редактор похвалила и визуальную составляющую, которая впечатляет ещё больше «Пятого элемента». Футуристический ландшафт настолько богат деталями, что зрителям придётся следить за каждым кадром!
«Валериан» красив настолько же, насколько он разочаровывает. Первый час — это добротно сделанное космическое приключение, которое наполнено дикими и головокружительными сценами, запоминающимся миром и добродушным юмором. Но на полпути сюжет начинает повторяться, а темп становится раздражающе медленным. […] Большая часть проблем могла быть решена тщательным монтажом, но многие недостатки связаны и с кастингом.
ДеХаан играет главного героя, и при этом он — наименее интересная часть фильма. […] Актёр пытается сыграть беззаботную привлекательность и сексуальность, но вместо этого он становится грубым, бесстрастным и немного жёстким. […] Балл за попытку засчитан, но ДеХаан просто не тот парень на эту роль.
Редактор Эрин Уитни
Крис Нашауэти, автор Entertainment Weekly, поставил «Валериану» 42/100. Он сравнивает фильм с «Пятым элементом», который в своё время отпугнул американскую публику вычурной эклектичностью: древний Египет, пришельцы, летающее такси и тому подобное. Лишь спустя время его полюбили и записали в классику кинофантастики. В «Валериане» картинка тоже поражает воображение, и первые 30 минут Крис не мог решить, как описать увиденное: превосходное безумство или полная глупость. И только когда повествование стало чётче и понятнее, критик смог охарактеризовать «Валериана» — это эпичное месиво.
Самая большая проблема с «Валерианом» — это сам Валериан. У фильма в принципе плохой актёрский состав. Что ДеХаан, что Делевинь (она в меньшей степени) смотрятся неудачно. Может быть, это результат того, что всё снималось исключительно на зелёный экран, но оба актёра находятся в полной растерянности. Понятно, что трудно играть, когда вокруг тебя море пустоты, но ни один из актёров даже близко не подошёл к той уверенности и упорству, с которыми, например, Боб Хоскинс играл в «Кто подставил кролика Роджера?».
Автор Крис Нашауэти
Хуже всех картину оценил критик Тодд Маккарти из The Hollywood Reporter — всего 2/10. По его мнению, «Валериан» — яркий кандидат на «Золотую малину» в этом году. Маккарти считает, что фильм очень, очень плох. Скажем, в нём далеко не сразу можно понять, что Валериан — это имя одного из главных героев, а не планеты или космического корабля. Критик уверен, что 200-миллионный блокбастер едва ли останется замеченным американскими зрителями.
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Всё происходящее — непонятно, несмешно, неразборчиво, неудобоваримо и, в конце-концов, служит прекрасным успокоительным. Любой, кто сможет объяснить происходящее в 25 или меньше слов, заслуживает маленького приза. […]
Когда в действии наступает затишье, бросаются в глаза попытки Бессона показать романтические заигрывания между главными героям. Валериан неловким бормотанием выражает желание где-нибудь осесть (и где же, интересно?), а Лорелин пренебрежительно закатывает глаза, прекрасно понимая, что этот великовозрастный ребенок ей в подметки не годится.
Критик Тодд Маккарти