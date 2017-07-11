Один из самых ожидаемых блокбастеров этого лета — космическая опера Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». В России она выходит лишь 10 августа, а мировая премьера состоится 19 июля. Но уже 11 июля западные издания опубликовали первые рецензии.

«Валериана» встретили неоднозначно. Перед нами редкий случай, когда рейтинг фильма резко отличается на двух главных аггрегаторах рецензий: всего 43/100 на Metacritic (на основе 8 рецензий), но целых 72% на Rotten Tomatoes (на основе 18 рецензий, со средним рейтингом 6,1). Критики хвалят визуальный стиль, обилие пришельцев, сеттинг и Кару Делевинь. Но ругают за плохую актёрскую игру, провисающий сценарий и неуклюжие диалоги.

Питер Дебрюж из Variety оценил картину на 7/10. Критик отметил, что исполнитель главной роли Дэйн ДеХаан должен был сыграть сексуального и харизматичного Валериана, эдакую современную версию Хана Соло. Но герой в исполнении ДеХаана выглядит великовозрастным ребёнком, при том, что носит звание майора. По мнению Дебрюжа, актёр не смог сыграть ту отчуждённую неловкость, которая сделала таким запоминающимся Хана Соло.

К счастью, его напарница обладает крутостью, которой хватит на них двоих. Кара Делевинь, сыгравшая напрочь «деревянную» злодейку в прошлогоднем «Отряде самоубийц», выглядит здесь настоящим откровением: нахальная, саркастичная и спонтанная. Она воплощает одну из основных идей Бессона — нет ничего сексуальнее, чем напористая и властная леди. […] Химия между героями кажется весьма натянутой, но вместе они образуют хорошую команду. Они постоянно прикрывают друг другу спины и в то же время всячески стараются показать, как друг другу безразличны. Скажем, в первой совместной сцене Валериан просит Лорелин выйти за него замуж — довольно странная и старомодная уловка для 28 века прямиком откуда-то из 1950-х. И всё для того, чтобы соблазнить дочь священника, ещё девственницу. Обозреватель Variety Питер Дебрюж

Редактор Screen Crush Эрин Уитни поставила ленте 6/10. По её словам, фильму присущи чувство странности (в хорошем смысле) и энергичной индивидуальности. Экшен в виртуальной реальности и иных измерениях, который перерастает в погоню с пришельцами, Уитни сравнила со сценами из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Редактор похвалила и визуальную составляющую, которая впечатляет ещё больше «Пятого элемента». Футуристический ландшафт настолько богат деталями, что зрителям придётся следить за каждым кадром!

«Валериан» красив настолько же, насколько он разочаровывает. Первый час — это добротно сделанное космическое приключение, которое наполнено дикими и головокружительными сценами, запоминающимся миром и добродушным юмором. Но на полпути сюжет начинает повторяться, а темп становится раздражающе медленным. […] Большая часть проблем могла быть решена тщательным монтажом, но многие недостатки связаны и с кастингом. ДеХаан играет главного героя, и при этом он — наименее интересная часть фильма. […] Актёр пытается сыграть беззаботную привлекательность и сексуальность, но вместо этого он становится грубым, бесстрастным и немного жёстким. […] Балл за попытку засчитан, но ДеХаан просто не тот парень на эту роль. Редактор Эрин Уитни

Крис Нашауэти, автор Entertainment Weekly, поставил «Валериану» 42/100. Он сравнивает фильм с «Пятым элементом», который в своё время отпугнул американскую публику вычурной эклектичностью: древний Египет, пришельцы, летающее такси и тому подобное. Лишь спустя время его полюбили и записали в классику кинофантастики. В «Валериане» картинка тоже поражает воображение, и первые 30 минут Крис не мог решить, как описать увиденное: превосходное безумство или полная глупость. И только когда повествование стало чётче и понятнее, критик смог охарактеризовать «Валериана» — это эпичное месиво.

Самая большая проблема с «Валерианом» — это сам Валериан. У фильма в принципе плохой актёрский состав. Что ДеХаан, что Делевинь (она в меньшей степени) смотрятся неудачно. Может быть, это результат того, что всё снималось исключительно на зелёный экран, но оба актёра находятся в полной растерянности. Понятно, что трудно играть, когда вокруг тебя море пустоты, но ни один из актёров даже близко не подошёл к той уверенности и упорству, с которыми, например, Боб Хоскинс играл в «Кто подставил кролика Роджера?». Автор Крис Нашауэти

Хуже всех картину оценил критик Тодд Маккарти из The Hollywood Reporter — всего 2/10. По его мнению, «Валериан» — яркий кандидат на «Золотую малину» в этом году. Маккарти считает, что фильм очень, очень плох. Скажем, в нём далеко не сразу можно понять, что Валериан — это имя одного из главных героев, а не планеты или космического корабля. Критик уверен, что 200-миллионный блокбастер едва ли останется замеченным американскими зрителями.

Всё происходящее — непонятно, несмешно, неразборчиво, неудобоваримо и, в конце-концов, служит прекрасным успокоительным. Любой, кто сможет объяснить происходящее в 25 или меньше слов, заслуживает маленького приза. […] Когда в действии наступает затишье, бросаются в глаза попытки Бессона показать романтические заигрывания между главными героям. Валериан неловким бормотанием выражает желание где-нибудь осесть (и где же, интересно?), а Лорелин пренебрежительно закатывает глаза, прекрасно понимая, что этот великовозрастный ребенок ей в подметки не годится. Критик Тодд Маккарти

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