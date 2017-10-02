Люк Бессон снова в деле. Французский режиссёр подготовил и написал сценарий второй части фантастического фильма «Люси», а компания EuropeCorp уже запустила ленту в производство. Об этом сообщает Variety.

Оригинал вышел в 2014 году. Фильм опирался на гипотезу, согласно которой человек использует лишь несколько процентов от всего потенциала своего мозга. Позже учёные опровергли эту гипотезу, но Бессон всё равно выстроил свой фильм вокруг неё. Главную роль в картине исполнила Скарлет Йоханссен. Суммарно боевик с бюджетом 40 миллионов долларов принёс создателям свыше 463 миллионов.

Однако после кассового провала последнего фильма Бессона — «Валериан и Город тысячи планет» — компания EuropeCorp пересмотрела свой план по производству новых фильмов. В их число попала и «Люси 2». Пока о фильме почти ничего неизвестно, в том числе и вернётся ли Скарлет Йоханссен к своей роли.