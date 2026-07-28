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Майк Флэнаган напишет сценарий для первого проекта Amazon по Warhammer 40,000

Дмитрий Кинский
28 июля 13:59
429
1 минута на чтение
Games Workshop объявила, что сценарий для первого кинопроекта по Warhammer 40,000 от Amazon напишет Майк Флэнаган.
Майк наиболее известен по «Призраку дома на холме» и «Призракам усадьбы Блай». Также сейчас он работает над «Кэрри» и «Темной башней».
Отмечается, что Флэнаган будет помогать с формированием вселенной Warhammer 40,000 на больших и малых экранах.
Напомним, одним из продюсеров грядущей киновселенной от Amazon выступает Генри Кавилл — он большой фанат этой франшизы.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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