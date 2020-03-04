Знакомьтесь, это Максим Болдри («Годы»), и он, по данным Deadline, подписал контракт на одну из главных ролей в сериале по «Властелину колец».

Информация о его участии появилась ещё осенью, однако актёра не было в официальном списке, представленном Amazon в январе. Теперь издание сообщает, что Голдри точно в деле.

Сейчас, напомним, в список входят: Роберт Арамайо (сыграл молодого Неда Старка в «Игре престолов», его персонажа в шоу зовут Белдор), Овайн Артур («Смерть в раю»), Назанин Бониади («Родина»), Том Бадж («Кэнди»), Морфидд Кларк («Тёмные начала», по данным СМИ играет молодую Галадриель), Джозеф Моул (Бенджен Старк в «Игре престолов», по данным СМИ играет злодея по имени Орен), Маркелла Кавена («Пикник у Висячей скалы», по данным СМИ играет героиню по имени Тира), Эма Хорват и другие.

Вместе с тем, один из руководителей телевизионных проектов компании Вернон Сандерс пояснил, что Amazon всё ещё набирает актёров на некоторые роли.

Первый сезон сериала по «Властелину колец» выйдет ориентировочно в 2021-м, в нём будет восемь эпизодов. Шоу уже продлили на второй сезон. По плану, создатели собираются сперва отснять первые два эпизода, а потом взять небольшой перерыв, чтобы проработать сюжетные линии сразу двух сезонов.

Эти первые два эпизода поставит Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2», «Голос монстра»). Над сценарием работают четыре автора: Дженнифер Хатчинсон («Во все тяжкие»), Джейсон Кехилл («Клан Сопрано»), Хелен Шан («Ганнибал») и Джастин Добл («Очень странные дела»). Шоу курируют Джон Д. Пейн и Патрик Маккей, а также продюсер и сценарист «Игры престолов« Брайан Когман. Кроме того, Amazon пригласил филолога и литературоведа Томаса Алана Шиппи (занимается исследованием творчества Толкина), а также легендарного иллюстратора Средиземья Джона Хоу.

Действие сериала развернётся во Вторую эпоху Средиземья (и авторам запрещено использовать истории других эпох). В этот период были выкованы Кольца Всевластия.

Приблизительная стоимость сериала с учётом гонораров актёрам, съёмок, маркетинга и спецэффектов оценивается в миллиард долларов. Права Amazon приобрёл ещё за 250 миллионов.

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