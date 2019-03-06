Кинокомпания MVK, занимающаяся прокатом мультфильма «Гурвинек. Волшебная игра», разъяснила свою позицию в конфликте с «Вольгой» вокруг дат релиза детских мультфильмов.

Прежде всего, MVK рассказали, что «Гурвинек» должен был выйти ещё в конце ноября, однако на это время позднее Disney перенёс «Щелкунчика». И поэтому продюсеры мультфильма решили не рисковать и выпустить мультфильм в начале марта.

Как отмечает кинокомпания, новая дата выхода «Гурвинека» появилась в таблице «Бюллетеня кинопрокатчика» 19 октября, а «Вольга» разместила свой мультфильм на ту же дату позднее — 26 октября. MVK ссылается на постановление правительства, согласно которому, если два схожих в жанре проекта выходят в одно время, то приоритет остаётся за тем фильмом, который разместил дату раньше.

Возникает вопрос: почему, видя на объявленной дате отечественный мультфильм еще с осени, прокатчик «Корги» не принял никаких мер, чтобы предотвратить очевидный неизбежный отказ в выдаче ему прокатного удостоверения?

MVK также отмечает, что «Вольга» слишком поздно попросила Минкульт выдать прокатное удостоверение — 7 февраля, из-за чего, по мнению продюсеров «Гурвинека», возможности мирно урегулировать конфликт не было.

Поэтому компания просит Ассоциацию владельцев кинотеатров отменить наметившийся бойкот и перейти к диалогу.

В данный момент в заложниках оказались производители и прокатчики отечественного мультфильма и дети, которые останутся вообще без свежих мультиков в грядущие выходные. <…> Мы признательны за слова поддержки, которые получаем от наших коллег в индустрии кинопоказа, и верим заверениям руководства Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), что бойкот не направлен против нас. Однако фактически он бьет по нашему фильму и маленьким зрителям, которые ни в чем не виноваты.

Конфликт вокруг мультфильмов начался после того, как Минкульт предложил «Вольге» перенести дату релиза бельгийского мультфильма «Королевский корги» на 7 марта из-за выхода российской картины «Гурвинек. Волшебная игра». Кинотеатры потребовали не менять дату выхода зарубежного фильма, и пригрозили отказаться от проката «Гурвинека» в случае, если ведомство всё же примет это решение. Потери от переноса «Королевского корги» киносети оценили в 100 миллионов рублей, поскольку мультфильм выходит на каникулах.

Гурвинек — один из самых известных кукольных персонажей. Он был создан театральным деятелем Йосефом Скупой и мастером-кукловодом Густавом Носеком в 1926 году. Гурвинек — сын другого кукольного персонажа — Спейбла. Вместе с Самоделкиным, Карандашом, Незнайкой и другими героями Гурвинек входит в клуб Весёлых человечков, которые стали героями комиксов и историй в журнале «Весёлые картинки» и ряде детских мультфильмов.