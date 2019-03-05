В начале марта мы писали о конфликте, который возник вокруг прокатчиков и Министерства культуры. 7 марта должны были выйти два мультфильма — «Гурвинек. Волшебная игра» (производство Россия, Чехия и Бельгия) и «Королевский корги»(Бельгия). Однако Минкульт не выдал «Корги» прокатное удостоверение и предложил прокатчику «Вольге» показывать мультфильм в конце месяца. Первоначально «Вольга» рассчитывала, что релиз «Корги» совпадёт с весенними каникулами, и за счёт этого мультфильм соберёт в прокате, однако новое решение чревато потерями до 100 миллионов рублей.

Тогда Ассоциация владельцев кинотеатров направила в Министерство культуры письмо с сообщением, что они оставляют за собой право отказаться от релиза «Гурвинька», если «Корги» не дадут прокатное удостоверение.

5 марта стало известно, что Минкульт проигнорировал письмо кинотеатров и прокатчиков.

Прокатчики картин «Гурвинек. Волшебная игра» и «Королевский корги» не договорились по поводу одновременного выхода указанных фильмов 7 марта. Так как договоренности не были достигнуты, Минкультуры России проинформировало компанию «Вольга» о возможных ближайших датах начала показа ленты «Королевский корги». Пресс-служба Министерства культуры

В Минкультуры отметили, что «ведомство действует исключительно в рамках закона», поскольку в постановлении правительства отмечается, что «если на одну дату заявлено два фильма схожей тематики (жанра), один из которых ранее уже получил прокатное удостоверение (за шесть и более месяцев до премьеры), Минкультуры указывает прокатчику, который подал документы позднее, на необходимость выбора другой даты». Надо ли напоминать, что прокатное удостоверение выдаёт само ведомство.

Ранее у «Вольги» уже были подобные проблемы с министерством. В начале 2018 года министерство отказало в прокатном удостоверении для «Приключений Паддингтона 2» за день до премьеры. Тогда чиновники обвинили во всём кинопрокатчиков, но всё-таки «разрешили» фильму выйти 20 января вместо 18-го.

Также в начале марта прокатчик WDSSPR перенёс российскую премьеру фильма с 25 (четверг) на 29 апреля (понедельник).