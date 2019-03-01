Российские частные кинотеатры могут отказаться от проката отечественного мультфильма «Гурвинек. Волшебная игра», если Минкульт не разрешит показывать «Королевского корги» в те же даты, пишут «Ведомости». Премьера обоих мультфильмов пока планируется 7 марта, но бельгийская картина ещё не получила прокатное удостоверение.

Ассоциация владельцев кинотеатров уже направила в Министерство культуры письмо с сообщением, что они оставляют за собой право отказаться от релиза «Гурвинька». Кроме АВК, это письмо также подписали не входящие в ассоциацию «Синема Star», «Каро» и «Киномакс».

В России релизом мультфильма «Королевский корги» занимается кинокомпания «Вольга», у которой уже были подобные проблемы с Минкультом. В начале 2018 года министерство отказало в прокатном удостоверении для «Приключений Паддингтона 2» за день до премьеры. Тогда чиновники обвинили во всём кинопрокатчиков, но всё-таки «разрешили» фильму выйти 20 января вместо 18-го.

Сейчас Минкульт предложил «Вольге» выбрать другие даты для проката — в пределах с 21 марта по 4 апреля. По словам сотрудников кинотеатров, перестановка может существенно повлиять на сборы, так как в это время у основной аудитории мультфильма уже закончатся весенние каникулы.