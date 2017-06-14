Актёр Том Холланд, сыгравший Человека-паука в киновселенной Marvel, рассказал о планах продюсеров на персонажа. По его словам, Дружелюбный сосед появится не только в «Войне бесконечности», но и в новых сольных фильмах.

У нас много пространства для манёвра и роста Питера Паркера и Человека-паука, особенно в следующих двух фильмах. Мы определённо не остановимся на «Возвращении домой», и я с нетерпением жду возможности увидеть, как развивается персонаж и проходит через половое созревание. Всё это мы увидим в следующих фильмах. Да, нас ждут вторая и третья часть «Человека-паука». Актёр Том Холланд

После этой фразы Том подтвердил журналистам, что это не слух, а самый настоящий инсайд.

Упс, простите, Marvel.

Вряд ли для кого-то эта новость окажется сюрпризом — ещё бы в Marvel отказались от фильмов про одного из самых популярных персонажей комиксов! Интересно другое — как дальше будут работать над сиквелами Marvel и Sony? Как долго они смогут «делить» персонажа? Напомним, права на экранизацию комиксов про Паука принадлежат Sony, но студия поделилась ими с Marvel, чтобы включить фильмы о нём в популярную киновселенную. И сможет ли существовать Вселенная Человека-паука, где будет Веном, без самого Паука?