Marvel и DC выпустят первый за долгое время кроссовер — «Бэтмен и Дэдпул»





По сюжету, болтливый наемник получает задание в Готэме, в результате чего оказывается под прицелом Темного рыцаря. В линейке также будут и побочные истории с участием других персонажей обеих вселенных.





За комикс Marvel отвечают Зеб Уэллс и Грэг Капулло, а выпуск DC выпустят Грант Моррисон и Дэн Мора. Первый выпустят в сентябре, а второй ожидается в ноябре.



Последним крупным кроссовером DC и Marvel стало противостояние Лиги справедливости и Мстителей в 2003 году.





В 2026-м компании планируют еще один совместный проект, но деталей о нем пока нет.

Компании Marvel и DC объявили о своем первом за более чем 20 лет кроссовере — «Бэтмен и Дэдпул».