Как сообщает The Hollywood Reporter, сольник о Наташе Романофф доверили Кейт Шортланд — австралийскому режиссёру и сценаристу, последними работами которой числятся фильмы «Берлинский синдром» и «Эрудиция».

Постановщика картины со Скарлетт Йоханссон искали более полугода. Студия рассмотрела свыше 70 кандидатов, чтобы найти идеального режиссёра. И в первую очередь приоритет отдавался женщинам. Так что в конце концов выбирали из Шортланд, Аммы Асант («Белль», «Соединённое Королевство») и Мэгги Беттс («Послушница»). Но на стороне Шортланд было очень важное преимущество — её поддерживала сама Скарлетт Йоханссон, которая осталась в восторге от её работы над военной драмой 2012 года.

Судя по всему, действие фильма о Чёрной вдове будет происходить до событий первых «Мстителей», и нам расскажут о том, как русская шпионка стала настоящей супергероиней.