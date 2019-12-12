Издательство Marvel, выпускающее комиксы нового канона по «Звёздным войнам», готовит ещё одну серию — на этот раз посвящённую не главным героям и не основным событиям, а охотникам за головами.

В основу сюжета ляжет история киборга Бейлерта Веланса (у него импланты заменяют левую часть лица и правую ногу). Он стремится отомстить своему наставнику Накано Лешу, который предал ученика. Леш вновь объявился в Галактике — при очень странных обстоятельствах. К несчастью для Веланса, он не единственный, кто преследует Леша — по его следу идут Боба Фетт, Босск и другие охотники.

Сценаристом выступит Итан Сакс, а художником — Паоло Виланелли. Художник Ли Бермехо представил обложки двух первых номеров:

Бейлерт Веланс — один из второстепенных героев нового канона, это его уже третье появление в комиксах. Ранее его можно было увидеть в событиях серий «Звёздные войны. Хан Соло: Кадет Империи» и «Звёздные войны. Цель: Вейдер, часть 1». Ранее персонаж фигурировал в Расширенной вселенной — там он впервые появился в выпуске «Звёздные войны 16: Охотник» в 1978 году. Веланс учился в Галактической Империи в Каридской академии вместе c Ханом Соло, которую позже покинул, став охотником за головами. Среди его целей был даже Дарт Вейдер.

Серия комиксов стартует в марте 2020-го.