Июль этого года шокировал поклонников сериала «Доктор Кто» по всему миру. Впервые за всю историю сериала главную роль исполнит женщина — британская актриса Джоди Уиттакер. Новый шоураннер проекта Крис Чибнелл начал обновление шоу с основного героя, и теперь зрителям остаётся только гадать, что ещё поменяется в «Докторе Кто».

Вот портал Mirror пишет, что в одиннадцатом сезоне сериала нас ждёт немного иной формат. Теперь эпизодов будет всего 10, но каждый длительностью в час. Ранее в «ньюскуле» (новых сезонах сериала, старовавших с 2005 года) их было по 12-13 в сезоне, и в основном они шли 45 минут.

Кроме того, источники портала сообщают, что шоураннер заказал новый дизайн ТАРДИС и звуковой отвёртки. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: то и другое меняется каждый раз, когда Доктор регенерирует. Однако не исключено, что теперь в дизайне нас ждёт что-то особенное. Нет, разумеется, будка не станет розовой, но стоит быть готовыми и к радикальным переменам.

Вот как источники Mirror отзываются о новом сезоне:

Ждите чего-то нового и прекрасного, со множеством историй о путешествиях как назад во времени, так и вперёд.

25 декабря выйдет рождественский спецвыпуск сериала. Он станет последним как для актёра Питера Капальди, Двенадцатого Доктора, так и для шоураннера Стивена Моффата.

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Кот-редактор
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