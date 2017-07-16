BBC назвали имя нового Тринадцатого Доктора Кто. Впервые в истории сериала титульную роль получила женщина! Теперь роль Доктора примерит актриса Джоди Уиттакер. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Джоди Уитакер — британская актриса, известная по ролям в фильмах «Один день» и «Хорошие вибрации», а также по сериалам «Убийство на пляже», «Чёрное зеркало» и «Дом на окраине». Иронично, что в «Убийстве на пляже» она снималась с Дэвидом Теннантом, который сыграл Десятое воплощение Доктора Кто.
Посмотрите короткий тизер от BBC:
Напомним, в Рождественской серии регенерирует нынешний, Двенадцатый Доктор в исполнении Питера Капальди. Вместе с ним в эпизоде появится и Дэвид Брэдли, который воплотит Первого Доктора (как в художественном фильме «Доктор Кто: Путешествие в пространстве и времени»).
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