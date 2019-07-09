В большом интервью изданию Revolver артист Мэрилин Мэнсон рассказал о роли в грядущем мини-сериале по роману Стивена Кинга «Противостояние». Музыкант не уточнил, кого именно он играет — и в базе IMDb он пока не числится.

Кроме того, Мэнсон заявил, что записал для сериала кавер на композицию The End группы The Doors. Песня более чем рифмуется с апокалиптическим настроением истории.

В конце июня издание Collider рассказало об актёрском составе грядущего сериала. В шоу появятся Джеймс Марсден (Стюарт Редман), Эмбер Хёрд (Надин Кросс), Вупи Голдберг (мать Эбигейл), Грег Киннир (Глен Бейтман), Одесса Янг (Фрэнни Голдсмит) и Генри Зага (Ник Эндрос).

Сериал уже находится в производстве, он выйдет на канале CBS All Access предположительно в 2020 году. Всего в нём будет 10 эпизодов.