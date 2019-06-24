В январе мы сообщали, что канал CBS All Access объявил об экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние» в формате сериала из 10 часовых эпизодов. Над шоу работают сам писатель, а также сценаристы Джош Бун («Новые мутанты») и Бен Кавелл («Родина», «Подлый Пит»). Бун также числится режиссёром сериала.

Ныне издание Collider с ссылкой на несколько источников сообщило, что CBS All Access ведёт переговоры сразу с несколькими актёрами на ключевые роли в сериале.

Джеймса Марсдена («Мир Дикого Запада») зовут сыграть Стюарта Редмана, одного из первых заражённых гриппом, у которого оказался иммунитет к болезни. В дальнейшем он становится лидером обновлённого сообщества «Свободная зона» и вступает в противостояние с главным злодеем романа Рэндаллом Флэггом. В экранизации ABC 1994 года Редмана сыграл Гэри Синиз.

(«Мир Дикого Запада») зовут сыграть Стюарта Редмана, одного из первых заражённых гриппом, у которого оказался иммунитет к болезни. В дальнейшем он становится лидером обновлённого сообщества «Свободная зона» и вступает в противостояние с главным злодеем романа Рэндаллом Флэггом. В экранизации ABC 1994 года Редмана сыграл Гэри Синиз. Эмбер Хёрд («Аквамен») хотят видел в роли Надин Кросс, немолодой воспитательницы в детском саду, к тому же — девственницы. Её начинают посещать сны, в которых Надин понимает, что её судьба — возлежать с Рэндаллом Флэггом и встать под его знамёна. В прошлый раз героиню сыграла Лора Сан Джакомо.

(«Аквамен») хотят видел в роли Надин Кросс, немолодой воспитательницы в детском саду, к тому же — девственницы. Её начинают посещать сны, в которых Надин понимает, что её судьба — возлежать с Рэндаллом Флэггом и встать под его знамёна. В прошлый раз героиню сыграла Лора Сан Джакомо. Вупи Голдберг («Привидение», «История игрушек 3») может сыграть мать Эбигейл, духовного лидера и самого старого человека в штате Небраска. Она обладает телепатическими способностями, а считает себя пророком Господа. В 1994-м Эбигейл сыграла Руби Ди.

(«Привидение», «История игрушек 3») может сыграть мать Эбигейл, духовного лидера и самого старого человека в штате Небраска. Она обладает телепатическими способностями, а считает себя пророком Господа. В 1994-м Эбигейл сыграла Руби Ди. Грегу Кинниру («Электрические сны Филипа Дика», «Сумеречная зона») предлагают роль профессора социологии Глена Бейтмана, который присоединился к Редману в его путешествии. В прошлом героя сыграл Рей Уолстон.

(«Электрические сны Филипа Дика», «Сумеречная зона») предлагают роль профессора социологии Глена Бейтмана, который присоединился к Редману в его путешествии. В прошлом героя сыграл Рей Уолстон. Одесса Янг («Нация убийц») может сыграть Фрэнни Голдсмит, беременную студентку, которая покидает свою общину с Гарольдом Лаудером. В итоге девушка влюбляется в Стюарта, и они становятся любовниками. Роль Фрэнни в сериале 1994-го исполнила Молли Рингуолд.

(«Нация убийц») может сыграть Фрэнни Голдсмит, беременную студентку, которая покидает свою общину с Гарольдом Лаудером. В итоге девушка влюбляется в Стюарта, и они становятся любовниками. Роль Фрэнни в сериале 1994-го исполнила Молли Рингуолд. Генри Загу («Новые мутанты», «13 причин почему») примеряется на роль Ника Эндроса, глухонемого помощника шерифа. В прошлом героя сыграл Роб Лоу.

CBS отказались от комментариев.

Сериал уже находится в производстве. Издание Entertainment Weekly предполагает, что премьера может состояться в 2020 году.

«Противостояние» — один из самых объёмных и масштабных романов Стивена Кинга. Его действие разворачивается в 90-е года и рассказывает про пандемию экспериментального супергриппа. Она убивает практически всё население мира, а немногие выжившие объединяются в небольшие группы и борются за ресурсы и припасы. Именно в этом романе впервые появился загадочный «человек в чёрном» Рэндалл Флегг, который позже бросал вызов Роланду в «Тёмной башне».

Роман Кинга был номинирован на несколько престижных литературных премий, включая «Локус» в 1979 и 1980 годах (позднее вышло дополненное переиздание). Журналисты называли «Противостояние» одним из лучших произведений Кинга на тот момент. Книгу уже однажды экранизировали — в 1994 году вышел мини-сериал из 4 эпизодов.