Актёр Михал Жебровский, сыгравший главную роль в польском сериале «Ведьмак», недавно дал интервью радио ZET и рассказал, что Netflix предлагал ему роль в своей экранизации саги о Ведьмаке. Какую именно, актёр не уточнил. Он сказал, что не успел отправить видео со своим прослушиваем, и поэтому не поучаствует в проекте.

У меня было предложение от Netflix сыграть в шоу <…> Я записал [видео-прослушивание] и отправил на день позже, но мне сказали, что время вышло. Михал Жебровский

Жебровский пожелал Netflix удачи с сериалом и выразил надежду на то, что у них всё получится. Актёр отметил, что американцы умеют делать деньги на культуре, и он рад, что «Ведьмак» наконец попал в руки профессионалов.

Премьера «Ведьмака» от Netflix состоится в 2019 году. Главную роль в сериале сыграет Генри Кавилл.