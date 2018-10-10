Netflix определился с актрисами на главные партии в сериале «Ведьмак». Цири сыграет Фрейя Аллан, а роль Йеннифер досталась Ане Чалотре. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Фрейя Аллан
Аня Чалотра

Кроме этого, актёрский состав сериала также поплонили:

  • Джоди Мэй — Калантэ, королева Цинтры.
  • Бьорн Хлынур Харальдссон — Эйст Турсеах, супруг Калантэ.
  • Адам Леви — друид Мышовур.
  • Мианна Бёринг — Тиссая де Врие.
  • Милли Брэйди — Ренфри, княжна Крейдена.
  • Мими Дивени и Терика Уилсон-Рид — юные чародейки.

Роль Геральта из Ривии сыграет Генри Кавилл. Первый сезон из 8 эпизодов стартует в 2019 году.

Евгения Блинова
Евгения Блинова
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