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Милейший трейлер аниме по «Тому и Джерри»

Дмитрий Кинский
28 мая 15:01
81
1 минута на чтение
Warner Bros. опубликовала трейлер милого аниме по мотивам «Тома и Джерри» под названием Tom & Jerry Gokko.
Мультсериал вышел еще в 2022 году, но только в Японии. Теперь же состоится глобальная премьера. Причем все серии выйдут на YouTube-канале WB Kids.
Главное отличие новой версии от оригинала — более детская стилистика, а также дружелюбная тональность. Герои, конечно, все еще подшучивают друг на другом, но не так жестоко.
Шоу выйдет уже скоро — пока точной даты нет.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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