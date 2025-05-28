Милейший трейлер аниме по «Тому и Джерри»

Warner Bros. опубликовала трейлер милого аниме по мотивам «Тома и Джерри» под названием Tom & Jerry Gokko.

Мультсериал вышел еще в 2022 году, но только в Японии. Теперь же состоится глобальная премьера. Причем все серии выйдут на YouTube-канале WB Kids.

Главное отличие новой версии от оригинала — более детская стилистика, а также дружелюбная тональность. Герои, конечно, все еще подшучивают друг на другом, но не так жестоко.

Шоу выйдет уже скоро — пока точной даты нет.

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