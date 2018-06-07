РБК сообщает, что Министерство культуры намерено подвинуть премьеры голливудских фильмов, которые состоятся в новогодние каникулы. В их числе оказались «Аквамен» и «Бамблби» (20 декабря), анимационный «Гринч» (27 декабря), а также «Алита. Боевой ангел» и «Мэри Поппинс возвращается» (3 января).

В это же время в российском прокате стартует и ряд отечественных картин — 27 декабря выходят «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», очередные «Ёлки» и «Три богатыря», а так же военная драма «Т-34» и третья «Снежная королева». На 3 января запланирован сиквел «Бабушки лёгкого поведения».

Прокатные удостоверения на эти даты не получил ещё ни один фильм. Существует большая вероятность, что в приоритете у Минкульта останутся российские картины, как это было в случае с переносом фильма «Приключения Паддингтона 2».

Подобные инициативы властей не раз критиковали представители отрасли. К примеру, на 9 мая был отменён показ «Мстителей: Война бесконечности», и хотя это привело к росту сборов отечественных картин (лидером проката оказался «Собибор» Контантина Хабенского), в целом доходы кинотеатров в этот день снизились.

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