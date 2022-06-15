Миранда Отто озвучит Эовин в аниме по «Властелину колец» — она выступит рассказчицей

New Line Cinema и Warner Bros. Animation поделились первыми деталями по аниме-фильму «Властелин колец: Война Рохиррим».

Анонс полнометражной картины состоялся почти год назад. Тогда компании объявили, что приступают к разработке совместно с режиссёром Кэндзи Камиямой («Призрак в доспехах: Синдром одиночки»). Тогда же рассказали, что фильм покажет историю Хельмовой Пади.

События стартуют за 189 лет до трилогии. В центре сюжета окажется король Рохана Хельм (его озвучит Брайан Кокс). На дом героя нападает жестокий лорд Вульф, стремящийся отомстить за смерть отца. Параллельно дочери правителя Гере (Гайа Уайз) нужно собрать силы, чтобы помочь в противостоянии с врагом.

К роли Эовин (она выступит рассказчицей) вернётся Миранда Отто, которая сыграла героиню в фильмах.

Продюсером картины выступает Джозеф Чоу. За сценарий отвечают Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу. Должность консультанта займёт Филиппа Бойенс, занимавшаяся сценарием «Властелина колец» и «Хоббита». Джексон в проект не вовлечён, пишет The Hollywood Reporter.

Премьера запланирована на 12 апреля 2024-го.