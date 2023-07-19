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    «МирФ. Спецвыпуск №12: Лучшие современные сериалы»: предзаказ открыт!

    19 июля 2023
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    19.07.2023
    489
    1 минута на чтение
    «МирФ. Спецвыпуск №12: Лучшие современные сериалы»: предзаказ открыт! 1

    Друзья, отличные новости!

    Долгожданный двенадцатый спецвыпуск «Мира фантастики», посвящённый лучшим современным сериалам, поступил на склад. А это значит, что теперь можно оформить предзаказ номера на сайте Hobby World! Рассылку для участников краудфандинговой кампании на CrowdRepublic тоже включили, можно оформлять заказ.

    2010-е, пускай они и подарили нам множество прекрасных, культовых фильмов, прошли всё-таки под знаменем сериалов. Звёзды наконец-то сошлись таким образом, что длинные, запутанные, полные проработанных персонажей истории нашли бюджеты, поддержку и — в конечном счёте — отклик в сердцах миллионов зрителей.

    Спецвыпуск «Лучшие современные сериалы» — попытка отобрать самое лучшее, необычное, интересное, что вышло в эпоху этого внезапного золотого века. Века, который пока и не думает заканчиваться. Да чего уж там — даже не все сериалы из этого спецвыпуска успели подойти к концу. Так что этот номер не о старом и любимом — он об актуальном и зрелищном. О золотом фонде фантастических сериалов, который продолжает собираться буквально на наших глазах.

    Внутри

    • Плеяда жанров: от научной фантастики и мистических историй до супергероики и сериалов про саму гик-культуру.
    • Со всего света: сериалы США, Бразилии, Великобритании, Франции, Кореи, Египта — и, конечно, России!
    • Известнейшие из известных: «Игра престолов», «Очень странные дела», «Чёрное зеркало», «Ведьмак», «Пацаны».
    • Сериалы, о которых вы могли не слышать: «Пока ты спала», «Паранормальные явления», «Зов ада», «Список Ланъя», «На зов скорби».
    • Любимые франшизы: «Звёздный путь», «Стреловерс», «Звёздные войны», «Реальные упыри».
    • И многое другое, включая чек-лист с содержанием!

    Подробно о содержании расскажем в ближайшее время!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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