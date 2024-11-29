Мировые сборы «Моаны 2» превысили 400 млн долларов

«Моана 2» превысили 404 млн долларов примерно за неделю проката.





Мультфильм получил смешанные отзывы, хотя критики высоко ценили графику и юмор. Наш обзор можно прочесть по ссылке

Пока это все еще меньше показателей первой ленты (643 млн долларов), но в домашнем прокате сиквел должен превзойти оригинал уже на этой неделе. Инсайдер Даниэль Рихтман утверждает, что Disney уже дала добро на съемки триквела.