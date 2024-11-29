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Мировые сборы «Моаны 2» превысили 400 млн долларов

Андрей Квасков
4 декабря 16:22
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Deadline сообщило, что мировые сборы мультфильма «Моана 2» превысили 404 млн долларов примерно за неделю проката.

Пока это все еще меньше показателей первой ленты (643 млн долларов), но в домашнем прокате сиквел должен превзойти оригинал уже на этой неделе. Инсайдер Даниэль Рихтман утверждает, что Disney уже дала добро на съемки триквела.

Мультфильм получил смешанные отзывы, хотя критики высоко ценили графику и юмор. Наш обзор можно прочесть по ссылке.

В разработке также находится лайв-экшен версия «Моаны» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Премьера ожидается в июле 2026-го.

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Андрей Квасков
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