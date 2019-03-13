Главный продюсер и президент студии Ghibli Тосио Судзуки в недавнем интервью литературному журналу Bungei Shunju рассказал, что его коллега Хаяо Миядзаки вряд ли прекратит работать над фильмами.

В 2013 году Миядзаки уже уходил на пенсию, решив позаниматься чем-то другим, кроме анимации. Но в уже в 2017-м режиссёр вернулся и начал работать над мультфильмом под названием «Как ты живёшь?» (Kimitachi wa Dou Ikiru ka). Тогда Миядзаки рассказал, что вернулся в анимацию, чтобы его внук когда-нибудь в будущем смог сказать: «мой дедушка ушёл в иной мир, но он оставил нам свои работы».

Я не верю [что это его последний фильм]. Миядзаки, вероятно, будет работать, пока жив. Тосио Судзуки

У мультфильма «Как ты живёшь?» пока нет точной даты выхода. По словам Тосио Судзуки, сейчас студия экспериментирует, не имея чёткого дедлайна для этой картины. Сам Хаяо Миядзаки планирует показать картину на Олимпиаде в Токио, которая пройдёт в 2020 году.