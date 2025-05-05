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«Мне наскучило в Ubisoft» — глава разработки Clair Obscur: Expedition 33 о работе над игрой

Андрей Квасков
5 мая 12:48
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Глава студии Sandfall Гийом Брош рассказал детали создания RPG Clair Obscur: Expedition 33, которая стала самой высокооцененной игрой 2025 года.

По словам Броша, в 2020 году ему наскучила работа в Ubisoft над Ghost Recon и родилась идея разработки собственного проекта, который был вдохновлен Final Fantasy.

Для работы над Clair Obscur: Expedition 33 Брош начал поиски команды в социальных сетях и Reddit, рассылая предложения своим будущим коллегам. Одной из них стала австралийка Дженнифер Сведберг-Йен, которая пробовалась на озвучку одной из героинь, но в итоге стала главной ведущей сценаристкой.
Композитора Лориена Тестара, который ранее не работал над играми, нашли на платформе Soundcloud, а поддержка издателя Kepler позволила команде привлечь Чарли Кокса, Энди Серкиса, а также профессиональных актеров озвучки Дженнифер Инглиш и Бена Старра.
Брош считает, что игру, подобную Clair Obscur: Expedition 33, вряд ли получилось бы быстро создать в стенах крупной компании.
Гийом Брош
Такие проекты — по новым IP — очень сложно продвигать в крупной компании. Есть множество этапов утверждения, и в целом в крупных структурах вам уже нужно зарекомендовать себя и занять довольно высокое положение в иерархии, чтобы иметь шанс представить такой проект. Для меня такой проект занял бы 25 лет в большой компании. У меня не так много терпения. А еще мы хотели делать все по-своему. Это то, что вы действительно можете сделать только в инди-студии. Игра может показаться большой, но здесь, в Монпелье, нас всего 25 человек. Мы все хорошо знаем друг друга.
Clair Obscur: Expedition 33 недавно вновь обновила рекорд в Steam — онлайн составил 145 тысяч игроков.

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Андрей Квасков
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