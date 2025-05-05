«Мне наскучило в Ubisoft» — глава разработки Clair Obscur: Expedition 33 о работе над игрой

лава студии Sandfall Гийом Брош рассказал детали создания RPG Clair Obscur: Expedition 33, которая стала самой высокооцененной игрой 2025 года.





По словам Броша, в 2020 году ему наскучила работа в Ubisoft над Ghost Recon и родилась идея разработки собственного проекта, который был вдохновлен Final Fantasy.





Для работы над Clair Obscur: Expedition 33 Брош начал поиски команды в социальных сетях и Reddit, рассылая предложения своим будущим коллегам. Одной из них стала австралийка Дженнифер Сведберг-Йен, которая пробовалась на озвучку одной из героинь, но в итоге стала главной ведущей сценаристкой.