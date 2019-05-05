«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории

По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов. Сейчас фильм занимает вторую строчку среди самых кассовых картин в истории, уступая лишь «Аватару» (2,787 миллиарда). Картина Джеймса Кэмерона до этой отметки добиралась 47 дней.

Кроме этого, «Мстители: Финал» уже обошли предыдущую часть — «Войну бесконечности» с кассой 2,048 миллиарда и «Звёздные Войны: Пробуждение Силы» (2,068 миллиарда). «Титаник» сейчас занимает третью строчку списка со сборами в 2,187 миллиарда долларов.

За вторые выходные в США фильм, по прогнозам, соберёт 150 миллионов долларов. Суммарная касса составит 620 миллионов.

В России отметка в 1,5 миллиарда рублей покорилась новым «Мстителям» 3 мая — за 5 дней проката. За первые выходные «Финал» собрал 96,7 миллионов рублей и стал абсолютным лидером.