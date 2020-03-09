В первый уикенд мультфильм «Вперед» заработал в домашнем прокате всего 40 миллионов долларов. Несмотря на то, что он возглавил местные чарты, в целом это неудовлетворительный старт для Pixar.
В остальных странах анимация собрала 28 миллионов долларов, так что в общей сложности она принесла авторам 68 миллионов.
Подобный результат можно сравнить с «Хорошим динозавром» 2015 года выхода, который заработал в первые выходные всего 39,2 миллиона долларов.
Напомним, что производство мультфильмов Pixar обычно стоит от 175 до 200 миллионов долларов. А чтобы проект окупился, нужно собрать как минимум вдвоем больше этой суммы.
Некоторые списывают удручающий старт на эпидемию китайского коронавируса, однако эксперты в этом сомневаются.
При этом мультфильм получил положительные отзывы как от критиков, так и от обычных зрителей. Нам он тоже в целом понравился, хотя ему и не хватает немного магии.
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Это не только типичное приключение с кучей отсылок, но ещё и мультфильм, который говорит о хобби правильные вещи.
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