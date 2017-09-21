Издательство BUBBLE анонсировало фильм «Майор Гром: Чумной доктор» по одноимённой серии комиксов. Производством ленты занимается BUBBLE Studios, ранее представившая короткометражку «Майор Гром». Презентация состоится 30 сентября на фестивале Comic Con Russia 2017 в 13:00.
Организаторы обещают показать зрителям нечто эксклюзивное — вероятно, это будет тизер готовящегося фильма. Сразу после презентации пройдёт пресс-конференция, на которой посетители смогут пообщаться с главным редактором издательства и продюсером Артёмом Габреляновым и режиссёром фильма Владимиром Бесединым. Каких-то подробностей о грядущей премьере пока нет.
«Майор Гром» — короткометражный фильм BUBBLE Studios, который вышел в феврале 2017 года. Его показали во время прямой трансляции на интернет-портале life.ru. У создателей получился динамичный и стильный ролик, в котором осталось довольно мало от оригинального комикса. Вполне вероятно, что полнометражный фильм это исправит.
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