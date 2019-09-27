Компания Premier Studios привезёт на фестиваль Comic Con Russia 2019 презентации своих будущих проектов, в числе которых — три фантастических фильма: «Карамора», «Метро 2033» и «Аванпост». О них подробно расскажут 6 октября (воскресенье)
- «Карамора» — с 12:30 по 13:00 (зал №2)
- «Метро 2033» — с 15:00 по 15:30 (зал №1)
- «Аванпост» — с 16:15 по 16:45 (зал №1)
«Карамору» представит сам Данила Козловский, режиссёр и исполнитель главной роли. Напомним, это фильм на стыке альтернативной истории и стимпанка, действие которого разворачивается в начале XX века. Монархия Европы и высшее дворянство состоят из тех, кто скрывает свое истинное происхождение и тайно управляет миром. Молодой анархист Карамора, потерявший в схватке с представителями тайной организации возлюбленную, решает бросить вызов многовековому правлению дворянства, отомстить за потерянную любовь и попытаться изменить мир. Собрав единомышленников, он объявляет войну заговорщикам — вампирам.
Как отмечают в Premier Studios, сюжет «Караморы» «частично основан на литературных произведениях русских авторов «Серебряного века», пронизанных декадансом, мистикой и предчувствием скорой
революции. Безумные народные легенды могут обернуться правдой, а знакомые исторические личности — удивить постмодернистским юмором».
В прокат фильм выйдет 19 ноября 2020 года.
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Архимандрит Нектарий (Головкин) считает возмутительной идею фильма.
Представлять фильм по «Метро 2033» выйдет писатель Дмитрий Глуховский. Он представит подробности картины, расскажет о съёмках и ответит на вопросы фанатов. Снимать экранизацию начнут в 2020 году, а выход в прокат «Метро 2033» запланирован на 1 января 2022 года.
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Дату установили на 1 января 2022 года.
«Аванпост» презентуют режиссер Егор Баранов, автор сценария Илья Куликов и актриса Лукерья Ильяшенко. Гостям покажут трейлер и нарезку эффектных кадров с экшен-сценами и компьютерной графикой.
Сюжет разворачивается в недалёком будущем на постапокалиптической Земле, где случилось нечто жуткое. Связь с большей частью населенных пунктов оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. За границами круга — следы столкновения. Нечто уничтожает всё живое, и последняя надежда человечества — один аванпост.
В прокат фильм выйдет уже 21 ноября.
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В прокате с 21 ноября.
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