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    Новости

    На CrowdRepublic открылся предзаказ руководства для рисования фэнтези-карт

    17 июня 2020
    Кот-император
    17.06.2020
    11674
    1 минут на чтение
    На CrowdRepublic открылся предзаказ руководства для рисования фэнтези-карт

    На площадке CrowdRepublic издатель «Студия «Пандора Бокс» запустил предзаказ книги «Как рисовать иллюстрации и карты в стиле фэнтези» за авторством художника Джареда Бландо (Jared Blando).

    Бландо — картограф и концепт-художник, он работал над настольными и ролевыми играми. В портфолио входят карты и иллюстрации для Pathfinder, Dungeons & Dragons, Magic: the Gathering и многих других проектов. Примеры работ можно найти на его сайте.

    Книга разбита на 11 глав, в которых Бландо рассказывает про создание мира, географию, расположение городов, типографику, объекты на местности, геральдику и многое другое.

    На CrowdRepublic открылся предзаказ руководства для рисования фэнтези-карт 1

    В рамках предзаказа можно приобрести как саму физическую книгу (без PDF: 1090 рублей в первые сутки и 1250 рублей в рамках площадки против РРЦ 1590 рублей), так и аксессуары вроде набора игральных костей, желтой бумаги, карточек и плеймата.

    Проект будет идти ещё 42 дня, за которые спонсоры смогут разблокировать несколько сверхцелей: твёрдую обложку (350 тысяч), закладки-ляссе (500 тысяч), выборочный лак на обложке (650 тысяч). На момент публикации записи собрано 155 тысяч.

    Книгу обещают доставить в декабре.

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    Кот-император
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