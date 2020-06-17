На CrowdRepublic открылся предзаказ руководства для рисования фэнтези-карт

На площадке CrowdRepublic издатель «Студия «Пандора Бокс» запустил предзаказ книги «Как рисовать иллюстрации и карты в стиле фэнтези» за авторством художника Джареда Бландо (Jared Blando).

Бландо — картограф и концепт-художник, он работал над настольными и ролевыми играми. В портфолио входят карты и иллюстрации для Pathfinder, Dungeons & Dragons, Magic: the Gathering и многих других проектов. Примеры работ можно найти на его сайте.

Книга разбита на 11 глав, в которых Бландо рассказывает про создание мира, географию, расположение городов, типографику, объекты на местности, геральдику и многое другое.

В рамках предзаказа можно приобрести как саму физическую книгу (без PDF: 1090 рублей в первые сутки и 1250 рублей в рамках площадки против РРЦ 1590 рублей), так и аксессуары вроде набора игральных костей, желтой бумаги, карточек и плеймата.

Проект будет идти ещё 42 дня, за которые спонсоры смогут разблокировать несколько сверхцелей: твёрдую обложку (350 тысяч), закладки-ляссе (500 тысяч), выборочный лак на обложке (650 тысяч). На момент публикации записи собрано 155 тысяч.

Книгу обещают доставить в декабре.