Наши коллеги с CrowdRepublic запустили предзаказ новой кооперативной настолки «Остров духов» (Spirit Island), которая посвящена попыткам магических существ остановить вторжение колонизаторов. Участникам в качестве духов предстоит призывать на помощь волшебные силы, чтобы нагонять страху на захватчиков. Если хотя бы один из духов потеряет контроль на своей части поля, то игроки проигрывают.

От одного до четырёх участников выступают защитниками острова, а за противников отвечает особая колода карт. Она определяет, в какие локации колонизаторы отправят свои войска, где начнут возводить поселения, строить города и убивать местных жителей. Если противники наносят региону слишком много урона, то он получает жетон скверны. Если под управлением игрока будет слишком много регионов со значком скверны, то участники проигрывают. Чтобы противостоять захватчикам, игроки накапливают особые ресурсы влияния за магических духов, всего в игре 8 существ. Чем больше накоплено влияния, тем более сильные способности можно активировать.

Чем больше духи разрушают поселений, тем выше уровень страха — высокое значение этой шкалы позволяет вскрывать колоду страха. Карточки из этой колоды приносят какие-либо положительные эффекты. Чем больше разыграно карт из колоды страха, тем выше уровень ужаса, а значит — проще одолеть врага.

Одна из ключевых особенностей игры — реиграбельность, которая достигается за счёт разного сочетания духов, вариантов развития их способностей, дополнительных сценариев, уровней сложности и выбора видов врага.

Всего в коробку входят: поле захватчика, 8 планшетов духов, 40 фишек разведчиков, 40 фишек городов, 32 фишки поселений, 4 двухсторонних поля острова, 38 фишек скверны, 36 фишек местных жителей, 20 жетонов страха, 52 фишки присутствия духов, 4 планшета сценариев, 3 планшета противников, 32 карты уникальных способностей, 36 карт малых способностей, 22 карты великих способностей, 15 карт захватчиков и другое.

На момент написании заметки спонсоры уже собрали почти 700 тысяч рублей, разблокировав первую сверхцель. Приобрести игру можно за 3490 рублей (РРЦ составит 4490 рублей). Коробку обещают доставить уже в мае, забирать можно будет, как и журнал, из точек самовывоза Hobby Games. Краудфандинг продлится ещё 30 дней.