На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание отечественной НРИ «Нейтронная ночь»

На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание отечественной настольной ролевой игры «Нейтронная ночь». Это альтернативная история, основанная на нескольких фантастических концепциях (включая доктрину Вечного льда).

Действие «Нейтронной ночи» разворачивается после завершения Второй мировой войны в 1945-м, когда союзники скинули первую в мире атомную бомбу на Берлин. В результате бомбардировки возник грандиозный атмосферный пожар, который едва не уничтожил планету. Земля была спасена благодаря внешнему «панцирю», который сформировался из блуждающих осколков Вечного льда. В этих жестоких постапокалиптических условиях, на поверхности погибающей планеты и в ближнем космосе, продолжается война с нацистами, которые обустроили базу на Луне и готовятся покорять другие планеты Солнечной системы. Авторы относят антураж игры к атомик-панку — это значит, что почти все технологии и машины основаны на ядерных реакторах.

Игрокам предстоит взять на себя роли сверхлюдей, способных выдерживать колоссальные температуры, применять паранормальные способности и связываться с могущественными потусторонними сущностями. Разработчики отмечают, что игра поддерживает несколько жанров, в их числе — военная игра (тактика и стратегия продолжающегося конфликта с нацистами), альтернативная история (в духе серии видеоигр Wolfenstein), ужасы (противостояние таинственным древним существам, которые обитали на планете много лет назад) и супергерои (всё же игроки берут на себя роли сверхлюдей!).

В качестве системы правил — True 20, которая будет знакома поклонникам D&D и Pathfinder. Основная книга правил выйдет в твёрдом переплёте объёмом 128 страниц. Проект будет идти до середины июня (остался 31 день), цель — 120 тысяч рублей (уже есть 30 тысяч). Если авторы соберут нужную сумму, то доставят игру в апреле 2020-го (как электронные, так и печатные версии).