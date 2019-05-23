У наших друзей на CrowdRepublic стартовал новый проект — научно-фантастический скирмиш-варгейм «Фронтир: Далёкие звёзды» о сражениях космических кораблей. В комплект игры входят не только комплексные правила боёв с различными сценариями, но и авторские миниатюры кораблей.

Действие игры разворачивается в 25 веке за пределами Солнечной системы. Человечество освоило технологии межзвёздных путешествий и кораблестроения, но все, кого не устраивает мирная цивилизованная жизнь, стекаются к Фронтиру, где правит беззаконие.

Бой представляет собой сражение двух (можно и больше) игроков, на каждой стороне которого выступают несколько космических кораблей. Участники выбирают сценарий (например, «засада» или «догфайт»), расставляют суда и начинают потасовку. Сражение делится на раунды, а раунды на ходы — корабли действуют по очереди. В свой ход игрок проходит несколько фаз: от активации «приказа» и инженерной подготовки до настройки гравипаруса и нападения (стрельбы и абордажа).

Обзор от The Station:

Авторы отмечают, что после завершения краудфандинга опубликуют турнирные правила и особые онлайн-кампании — иными словами, они собираются всячески поддерживать и развивать проект.

В комплект игры входят 7 фишек и профилей кораблей, фишка и профиль станции, 40 профилей систем и орудий, 8 профилей гравипарусов, 7 карт персонажей, 21 жетонов торпед, 3 жетона бакенов, 55 маркеров, 10 кубиков, правила игры и книга сценариев. За коробку просят 2200 рублей (1900 для ранних пташек). Впрочем, доступен и премиум-вариант, который включает в себя вдобавок семь миниатюр — он обойдётся в 5300 рублей (4800 для ранних пташек). Доставить игру обещают к сентябрю.

Краудфандинг продлится ещё почти 30 дней и завершится к концу июня. Пока что команде удалось собрать почти 60 тысяч рублей при запрошенных 150 тысячах. В дальнейшем участники смогут разблокировать различные сверхцели.