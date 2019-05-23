На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание космического варгейма «Фронтир: Далёкие звёзды» Кот-редактор 23.05.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение У наших друзей на CrowdRepublic стартовал новый проект — научно-фантастический скирмиш-варгейм «Фронтир: Далёкие звёзды» о сражениях космических кораблей. В комплект игры входят не только комплексные правила боёв с различными сценариями, но и авторские миниатюры кораблей. Действие игры разворачивается в 25 веке за пределами Солнечной системы. Человечество освоило технологии межзвёздных путешествий и кораблестроения, но все, кого не устраивает мирная цивилизованная жизнь, стекаются к Фронтиру, где правит беззаконие. Бой представляет собой сражение двух (можно и больше) игроков, на каждой стороне которого выступают несколько космических кораблей. Участники выбирают сценарий (например, «засада» или «догфайт»), расставляют суда и начинают потасовку. Сражение делится на раунды, а раунды на ходы — корабли действуют по очереди. В свой ход игрок проходит несколько фаз: от активации «приказа» и инженерной подготовки до настройки гравипаруса и нападения (стрельбы и абордажа). Обзор от The Station: Авторы отмечают, что после завершения краудфандинга опубликуют турнирные правила и особые онлайн-кампании — иными словами, они собираются всячески поддерживать и развивать проект. В комплект игры входят 7 фишек и профилей кораблей, фишка и профиль станции, 40 профилей систем и орудий, 8 профилей гравипарусов, 7 карт персонажей, 21 жетонов торпед, 3 жетона бакенов, 55 маркеров, 10 кубиков, правила игры и книга сценариев. За коробку просят 2200 рублей (1900 для ранних пташек). Впрочем, доступен и премиум-вариант, который включает в себя вдобавок семь миниатюр — он обойдётся в 5300 рублей (4800 для ранних пташек). Доставить игру обещают к сентябрю. Краудфандинг продлится ещё почти 30 дней и завершится к концу июня. Пока что команде удалось собрать почти 60 тысяч рублей при запрошенных 150 тысячах. В дальнейшем участники смогут разблокировать различные сверхцели. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: