Организаторы фестиваля настольных ролевых игр «Ролекон» запустили проект по сбору средств и предварительную продажу билетов и атрибутики. Темой станет «Год злого мастера».

«Ролекон» пройдёт уже в девятый раз, теперь — в новом помещении, в эвент-холле «Даниловский» (Москва, ул. Дубининская, д. 71, стр. 5). Фестиваль займёт оба дня, 19 и 20 октября.

Конвент посвящён настольным ролевым играм вроде D&D, Pathfinder, Savage Worlds, Cyberpunk и многим-многим другим, а также схожим хобби. Фестиваль разделён на игровую зону, где будут проходить приключения (отдельно блок утром и отдельно блок вечером), и развлекательную — с лекциями, стендами, магазинами и тому подобным. Оплачивается только вход в игровую зону (ведущие при этом традиционно проводят игры бесплатно). Подробности о формате фестиваля и примеры игр можно почитать на сайте.

На CrowdRepublic можно приобрести входные билеты (дают право прохода на одну игру), браслеты (право прохода на день), браслеты на оба дня, особые кубики с гравировкой, а также термокружки, футболки и прочий мерч с логотипом. Кампания будет идти ещё почти 30 дней и завершится в конце сентября. Цель — собрать 600 тысяч рублей.

Если участники соберут 750 тысяч — это первая сверхцель, — то разблокируют продвинутую фотозону. На 900 тысячах обещают детскую зону, на миллионе — профессиональную трансляцию.