У наших коллег на CrowdRepublic стартовал новый проект по сбору средств, на который точно стоит обратить внимание поклонникам настольных ролевых игр вроде D&D. Студия «Хорошая копирка», занимающаяся печатью террейна и моделей, планирует выпустить наборы «Подземелька!.

Авторы готовят пять тематических комплектов — в каждом по 34 элемента. Они включают в себя стены (общая длина — 2,4 метра), двери, соединения, тупики и другие встречающиеся в подземельях детали. В каждом наборе состав немного отличается — например, Dry Caverns представляет собой типичные «сухие» стены, а Hive Caverns похож на живую пещеру-улей. Все наборы весят по 0,8 килограмма, а элементы изготовлены из биологически чистого пластика PLA — очень прочного. Все детали непокрашены, но за дополнительную плату можно заказать покрас.

Каждый комплект террейна обойдётся в 2300 рублей. Если заказать все пять, то цена составит 11 тысяч. Выслать обещают к сентябрю.

Пока что «Хорошая копирка» собрала лишь небольшую часть суммы, но впереди ещё 31 день. За раскрытые сверхцели (начинаются с 50 тысяч рублей) участники получают дополнительные элементы в наборы — вроде бочек, деревьев и столов со стульями.