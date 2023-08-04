На главные роли в «Фантастической четверке» нашли новых актеров

Инсайдер Джефф Снайдер раскрыл новый актерский состав перезапуска «Фантастической четверки» в киновселенной Marvel.

Так, Ванессе Кирби («Миссия невыполнима: Последствия») предложили роль Сью Шторм, Джозефу Куинну («Очень странные дела») — Джонни Шторм. Также оффер сделали Эбону Мосс-Бакраку «Карательно». Возможно, он сыграет Серебряного серфера.

Очевидно, никто из них не подпишет контракт на фильм, пока идет забастовка голливудских актеров.

В то же время продолжаются поиски актеров на роли Существа (это должен быть «большой белый мужчина»), Галактуса (латиноамериканец) и, вероятно, Рида Ричардса, от которого уже отказались Адам Драйвер и Мэтт Смитт.

«Фантастическая четверка» выйдет 14 февраля 2025 года.