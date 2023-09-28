На Okko вышел документальный сериал «История российских компьютерных игр»

Стриминговый сервис Okko выпустил трейлер документального сериала «История российских компьютерных игр».
Все девять эпизодов вышли в онлайн-кинотеатре 28 сентября.
Каждая серия охватит определенный исторический период и познакомит с играми и геймдизайнерами, которые приняли участие в развитии российской игровой индустрии.
В числе героев документалки автор «Тетриса» Алексей Пажитнов, создатель «Денди» Виктор Савюк, разработчик «ИЛ-2 Штурмовик» Олег Медокс и другие.
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