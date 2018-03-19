Голливудский сценарист Зак Пенн на днях дал небольшое интервью порталу ScreenRant. Журналисты спрашивали Пенна о работе над сценарием к фантастическому блокбастеру «Первому игроку приготовиться», но между делом спросили и «Матрице».

Я прямо сейчас работаю над «Матрицей». Довольно трудный период. Это франшиза, которую я отчаянно хочу вернуть. Пусть я не могу раскрыть подробности, но скажу так — я годами доставал Warner Bros., чтобы они снова запустили её в работу. Сейчас, среди прочего, это один из множества проектов, над которыми работаю. Я готов драться с людьми, которые кое-чего не понимают. Послушайте, я считаю, что OASIS (виртуальное пространство в «Первому игроку приготовиться»), в целом, похож на Матрицу. Я думаю, что и Матрица, и OASIS — это блестящие идеи для развития вселенных. А эти люди так не считают, когда только новости первые про «Матрицу» пошли, они такие «О нет, планируется перезагрузка „Матрицы“». Я же их не понимал. Я обожаю «Матрицу», и мне кажется, что они [Warner Bros] перезапустят фильмы, и люди всё сами увидят. Сценарист Зак Пенн

Напомним, что примерно год назад в Сети сперва появились слухи, а затем было и подтверждение от крупных СМИ, что Warner Bros. действительно заинтересованы в «Матрице». По словам источников, на главную роль руководство хочет позвать Майкла Б. Джордана («Чёрная пантера», «451 градус по Фаренгейту»). Киану Ривз, который сыграл главного героя трилогии, рассказал, что с удовольствием снялся бы в роли Нео, но только если над франшизой будут работать Вачовски.