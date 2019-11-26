«Надеюсь, волшебство ещё живёт»: трейлер мультфильма «Вперёд» от Disney и Pixar

Disney и Pixar показали новый трейлер мультфильма «Вперёд», который раскрывает сюжетную подоплёку и демонстрирует волшебный современный мир.

Оригинал

Дубляж

Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями, и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий.

Братьям предстоит найти способ вернуть отца к жизни хотя бы на один день, чтобы тот увидел, как выросли его сыновья. В оригинале главных героев озвучили Том Холланд и Крис Пратт (угадаете, кто есть кто?). Режиссёром выступил Дэн Скэнлон («Университет монстров»).

Дата выхода — 5 марта 2020 года.