Находка: архив детских журналов «Мурзилка» — с 1924-го по 1999-й Кот-редактор 30.05.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение В честь 95-летия детского журнала «Мурзилка» его редакция выложила на сайте Национальной электронной детской библиотеки архив выпусков с 1924-й по 1999 год. Всего сотрудники оцифровали 500 номеров! Ознакомиться с ними можно прямо на сайте библиотеки — в его встроена «читалка» документов. Правда, для того, чтобы скачать файл, нужно зарегистрироваться или зайти из сети самой библиотеки. Примеры обложек Журнал продолжает выходить и сейчас в формате еженедельного издания тиражом в 45 тысяч экземпляров и объёмом в 40 полос. Авторы «Мурзилки» ориентируются на детей от шести до двенадцати лет. В разные годы с журналом сотрудничали Агния Барто, Корней Чуковский, Самуил Маршак. В 2011 году «Мурзилку» включили в Книгу рекордов Гиннесса — как «журнал для детей с самым длительным сроком издания». Тогда редакция журнала отмечала, что «на страницах современного «Мурзилки» каждый ребенок найдет что-то интересное: увлекательные рассказы и стихотворения, яркие рисунки, статьи обо всём на свете, кроссворды, раскраски, самоделки и игры». Журнал назвали по имени человечка — персонажа детских книг XIX века. На основе иллюстраций канадского художника и писателя Палмера Кокса российские издателя из Петербурга придумали своих персонажей. Впервые Мурзилка дебютировал в 1887 году в иллюстрированном журнале для детей «Задушевное слово» — в нём была опубликована сказка «Мальчик с пальчик, девочка с ноготок». Затем образ героя сменили на щенка, который помогает всем, кто попал в беду. В 1937 году художник Аминадав Каневский создал новый образ Мурзилки — жёлтого героя в красном берете, шарфе и с фотоаппаратом. Читайте также Находка: архив из 12 тысяч оцифрованных палп-журналов за период с 1896-го по 1950-е 16.02.2019 Amazing Stories, IF Magazine, Astounding Stories of Super Science, Weird Tales и другие журналы ретрофантастики, где печатались знаменитые авторы. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: