В честь 95-летия детского журнала «Мурзилка» его редакция выложила на сайте Национальной электронной детской библиотеки архив выпусков с 1924-й по 1999 год. Всего сотрудники оцифровали 500 номеров! Ознакомиться с ними можно прямо на сайте библиотеки — в его встроена «читалка» документов. Правда, для того, чтобы скачать файл, нужно зарегистрироваться или зайти из сети самой библиотеки.

Примеры обложек

Журнал продолжает выходить и сейчас в формате еженедельного издания тиражом в 45 тысяч экземпляров и объёмом в 40 полос. Авторы «Мурзилки» ориентируются на детей от шести до двенадцати лет. В разные годы с журналом сотрудничали Агния Барто, Корней Чуковский, Самуил Маршак.

В 2011 году «Мурзилку» включили в Книгу рекордов Гиннесса — как «журнал для детей с самым длительным сроком издания». Тогда редакция журнала отмечала, что «на страницах современного «Мурзилки» каждый ребенок найдет что-то интересное: увлекательные рассказы и стихотворения, яркие рисунки, статьи обо всём на свете, кроссворды, раскраски, самоделки и игры».

Журнал назвали по имени человечка — персонажа детских книг XIX века. На основе иллюстраций канадского художника и писателя Палмера Кокса российские издателя из Петербурга придумали своих персонажей. Впервые Мурзилка дебютировал в 1887 году в иллюстрированном журнале для детей «Задушевное слово» — в нём была опубликована сказка «Мальчик с пальчик, девочка с ноготок». Затем образ героя сменили на щенка, который помогает всем, кто попал в беду. В 1937 году художник Аминадав Каневский создал новый образ Мурзилки — жёлтого героя в красном берете, шарфе и с фотоаппаратом.