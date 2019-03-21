Давненько мы ничего не публиковали в рамках рубрики «Находка»! Исправляемся, и рассказываем про удобный инструмент для поклонников настольных ролевых игр — генератор карт фэнтезийных городов.

Что делать, если ваши искатели приключений забрели в некое поселение, и вам неожиданно срочно понадобилась хотя бы примерная карта? На помощь придёт сайт Medieval Fantasy City Generator. Вы только посмотрите, какие карты городов он умеет создавать:

Генератор умеет создавать карты маленьких (small), средних (medium) и больших (large) городов. Если вам кажется, что сгенерированным схемам не хватает разнообразия, то обратитесь к инструменту «изменение» (warp), который позволяет двигать контрольные точки — улицы, стены и башни.

Кроме того, во вкладке «настройки» (options) можно отредактировать внешний вид карты (добавить/убрать штриховку, выбрать внешний вид стен и так далее) и отобразить конкретные детали вроде отдельно стоящего замка, пригорода или протекающей рядом реки. Полученный результат можно сохранить в формате png или svg.

Автор постоянно дорабатывает генератор, ещё с месяц назад многих функций в программе не было.

Расскажите, какими программами для ролевых игр пользуетесь вы?