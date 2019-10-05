Давненько мы не обновляли рубрику «находка» — всё не могли подыскать подходящий повод. Но в этот раз он определённо того стоит, особенно если вам по нраву культовые фантастические фильмы.

В середине сентября на YouTube опубликовали двухчасовую Remix-версию классической НФ-картины Фрица Ланга «Метрополис» 1927 года. Этот фильм о городе будущего можно считать родоначальником фантастического кино. В обновлённой версии картины авторы добавили цвет (первоначально она была чёрно-белая), английский дубляж и . При этом вставки с текстом вырезали — поэтому Remix-версия идёт меньше.

Вот как выглядит обновлённый «Метрополис» почти столетней давности:

А здесь можно увидеть трейлер:

Чтобы добавить цвета, авторы обратились к нейросети DeOldify, программе с «глубоким обучением, которая восстанавливает цвета в старых фотографиях и видео». Примеры работ нейросети можно увидеть в отдельных отрывках конца XIX и начала XX века. За основу автору взяли восстановленную версию «Метрополиса» 2010 года.

Не всем пришлась по душе идея такого осовременивания картины. Фил Холл из Cinema Crazed называет Remix-версию «самой плохой идеей фильма со времён картины All This and World War II 1976 года». В этой картине под видеоряд военной хроники времён Второй Мировой играет музыка Beatles.