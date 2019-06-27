Находка: ретро-игра по «Черепашкам-ниндзя» в духе классики с NES

Сегодня наша нерегулярная рубрика «Находка» пополнилась новой жемчужиной — обновлённой версией фанатской ретро-игры по «Черепашкам-ниндзя»! Teenage Mutant Ninja Turtles: Rescue-Palooza первоначально создавалась как ремейк классических игр с NES, но в дальнейшем превратилась в большой самостоятельный проект с обилием авторского контента.

К ключевым особенностям автор относит: 60 (!) играбельных персонажей, 17 основных и 4 бонус-уровня, кооператив на четверых игроков, озвученные вставки из мультфильма и возможность управлять транспортом. Ну и разумеется, десятки отсылок к старым мультфильмам, комиксам и играм про Черепах.

На сайте Merso X Games также опубликовал подборку скриншотов из игры и кадров-сравнений, где можно увидеть, как и чем спрайты из Rescue-Palooza отличаются от спрайтов из старых игр:

Ранее разработчик публиковал несколько других ретро-игр по культовым вселенным: «Могучие Рейнджеры», Super ThunderCats и «Парень-каратист». Их можно найти на сайте Merso X Games.