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    Новости

    NBC закрыл сериал «Обломки» после первого сезона

    28 мая 2021
    28.05.2021
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    NBC закрыл сериал «Обломки» после первого сезона

    Канал NBC закрыл научно-фантастический детектив «Обломки» после первого сезона.  По всей видимости, причиной стали низкие рейтинги у основной аудитории.

    Сериал напоминал «Секретные материалы» и «Проект „Синяя книга“». Его действие разворачивалось вокруг двух агентов, которые по всему миру исследовали обломки разрушившегося инопланетного корабля. Беда в том, что обломки создавали вокруг себя различные аномалии, например, нарушали законы физики и меняли формы жизни.

    Сериал занимался Джоэл Ховард Уаймен, шоураннер, сценарист и продюсер сериалов «Грань» и «Почти человек». Главные роли исполнили Риэнн Стил, Дженнифер Коппинг и Томас Кадро.

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