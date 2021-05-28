NBC закрыл сериал «Обломки» после первого сезона

Канал NBC закрыл научно-фантастический детектив «Обломки» после первого сезона. По всей видимости, причиной стали низкие рейтинги у основной аудитории.

Сериал напоминал «Секретные материалы» и «Проект „Синяя книга“». Его действие разворачивалось вокруг двух агентов, которые по всему миру исследовали обломки разрушившегося инопланетного корабля. Беда в том, что обломки создавали вокруг себя различные аномалии, например, нарушали законы физики и меняли формы жизни.

Сериал занимался Джоэл Ховард Уаймен, шоураннер, сценарист и продюсер сериалов «Грань» и «Почти человек». Главные роли исполнили Риэнн Стил, Дженнифер Коппинг и Томас Кадро.