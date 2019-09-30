«Нельзя стоять в стороне»: второй трейлер «King’s man: Начало»

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Fox выпустил второй трейлер шпионского авантюрного боевика «King’s man: Начало», действие которого разворачивается почти за сотню лет до событий дилогии — во времена Первой мировой. Ролик вышел уже не так серьёзным, как первый, и во отчасти это заслуга образа Распутина — злодея картины.

Оригинал

Дубляж

Синопсис:

Самые ужасные в истории тираны и криминальные гении собираются вместе, чтобы развязать войну и уничтожить миллионы людей. Но есть один человек, который при помощи своего сына, соратников и личного стиля готов принять вызов и остановить злодеев.

Постер:

«Нельзя стоять в стороне»: второй трейлер «King's man: Начало» 1

Картину снова поставил Мэттью Вон, снявший первые две части. Главные роли исполнили Мэттью Гуд, Джемма Артертон, Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Даниэль Брюль, Харрис Дикинсон и Чарльз Дэнс.

В российском прокате — с 27 февраля.

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