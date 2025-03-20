Неплохо, но с недостатками — первые обзоры ремейка «Белоснежки»





Лента получила средние оценки критиков: на Rotten Tomatoes у нее имеет 47% «свежести» на основе сотни оценок, а на Metacritic ее рейтинг составляет 47 баллов.





Среди достоинств ремейка выделяют актерский талант Зеглер и Гадот, а также музыкальные номера и общий визуал. Что касается недостатков, больше всего критике подверглась компьютерная графика, которая выглядит слишком искусственной, и достаточно утомительный сценарий.





Некоторые критики вовсе называют «Белоснежку» чуть ли не одним из лучших ремейков Disney за последние годы, в то время как другие сходятся во мнении, что компания выпустила очередное безыдейное переосмысление классики.

Мировая премьера «Белоснежки» состоится 21 марта 2025 года.

В сети появились первые обзоры ремейка «Белоснежки», в котором главные роли сыграли Рэйчел Зеглер и Галь Гадот.