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Неплохо, но с недостатками — первые обзоры ремейка «Белоснежки»

Андрей Квасков
20 марта 17:30
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В сети появились первые обзоры ремейка «Белоснежки», в котором главные роли сыграли Рэйчел Зеглер и Галь Гадот.

Лента получила средние оценки критиков: на Rotten Tomatoes у нее имеет 47% «свежести» на основе сотни оценок, а на Metacritic ее рейтинг составляет 47 баллов.

Среди достоинств ремейка выделяют актерский талант Зеглер и Гадот, а также музыкальные номера и общий визуал. Что касается недостатков, больше всего критике подверглась компьютерная графика, которая выглядит слишком искусственной, и достаточно утомительный сценарий.

Некоторые критики вовсе называют «Белоснежку» чуть ли не одним из лучших ремейков Disney за последние годы, в то время как другие сходятся во мнении, что компания выпустила очередное безыдейное переосмысление классики.

Мировая премьера «Белоснежки» состоится 21 марта 2025 года.

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Андрей Квасков
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