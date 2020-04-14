Онлайн-кинотеатр Netflix и издательство комиксов Boom Studios подписали контракт, в рамках которого совместно поработают над экранизацией отдельных историй.

Речь идёт как об игровых проектах, так и об анимационных. Стороны заключили контракт после работы над адаптацией комикса The Unsound от режиссёра Дэвида Ф. Сандберга в 2019-м.

В портфолио компании входят десятки комиксов, среди которых «Дровосечки», «Что-то убивает детей» и «Мышиная гвардия». Не исключено, что теперь именно Netflix возьмётся за экранизацию комикса Дэвида Петересона. Ранее студия Fox собиралась выпустить по нему полнометражный CGI-фильм, однако Disney закрыл проект после покупки компании. Тогда художники опубликовали множество концептов, включая демо-ролик (удалён на момент публикации записи).