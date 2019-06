В апреле мы рассказывали, что Disney после слияния с Fox приостановил готовящийся проект по экранизации комикса Дэвида Питерсена «Мышиная гвардия» (Mouse Guard). Теперь стало известно, что компания решила закрыть проект — и по случаю такого грустного повода польский концепт-художник Дарек Заброцк начал публиковать иллюстрации к фильму.

Он также рассказал, что над экранизацией он вместе с режиссёром Уэсом Боллом и другими участники работал около года. Команда обсуждала ленту, искала актёров, создавала концепт-арты и демо-ролики. Постановщику удалось позвать Томаса Сэнгстера и Энди Серкиса. В итоге мы увидели бы что-то вроде «Планеты обезьян» — высокобюджетного блокбастера с технологией захвата движений. Но, как отмечают источники, Disney отказался от проекта из-за того, что фильм не подходил по возрастному рейтингу. Фильм описывают как «Игру престолов с мышами».

На игровом движке Unreal команда собрала 10-минутный демо-ролик, который показывал примерный дизайн персонажей и демонстрировал мир Питерсена во всей красе.

У себя в твиттере режиссёр тоже поделился некоторыми материалами:

Yes sadly, its true. Our #mouseguard movie is dead.

Seems it's too big a risk. It’s a damn shame really. We had something special. To my hella talented cast/crew: I’m sorry I couldn’t push this one through. The past year with you all has been a blast. May the Guard prevail! pic.twitter.com/MGRq54uI6O

— Wes Ball (@wesball) June 26, 2019