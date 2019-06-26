В апреле мы рассказывали, что Disney после слияния с Fox приостановил готовящийся проект по экранизации комикса Дэвида Питерсена «Мышиная гвардия» (Mouse Guard). Теперь стало известно, что компания решила закрыть проект — и по случаю такого грустного повода польский концепт-художник Дарек Заброцк начал публиковать иллюстрации к фильму.

Он также рассказал, что над экранизацией он вместе с режиссёром Уэсом Боллом и другими участники работал около года. Команда обсуждала ленту, искала актёров, создавала концепт-арты и демо-ролики. Постановщику удалось позвать Томаса Сэнгстера и Энди Серкиса. В итоге мы увидели бы что-то вроде «Планеты обезьян» — высокобюджетного блокбастера с технологией захвата движений. Но, как отмечают источники, Disney отказался от проекта из-за того, что фильм не подходил по возрастному рейтингу. Фильм описывают как «Игру престолов с мышами».

Демо-ролик и концепт-арты отменённого фильма по «Мышиной страже» 1 Демо-ролик и концепт-арты отменённого фильма по «Мышиной страже» 2 Демо-ролик и концепт-арты отменённого фильма по «Мышиной страже» 3 Демо-ролик и концепт-арты отменённого фильма по «Мышиной страже» 4 Демо-ролик и концепт-арты отменённого фильма по «Мышиной страже» 5 Демо-ролик и концепт-арты отменённого фильма по «Мышиной страже»

На игровом движке Unreal команда собрала 10-минутный демо-ролик, который показывал примерный дизайн персонажей и демонстрировал мир Питерсена во всей красе.

У себя в твиттере режиссёр тоже поделился некоторыми материалами:

«Мышиная гвардия» — комикс Дэвида Питерсена, который напоминает книги и мультсериал «Рэдволл». Действие истории Питерсена разворачивается в вымышленном мире, где мыши построили средневековую цивилизацию. Простые мыши обитают в укреплённых поселениях, а доблестная Мышиная гвардия защищает торговцев между городами и даёт бой хищникам и вооружённым бандитам.  В 2008-м «Мышиная гвардия» победила в двух номинациях премии Айснера — почётной награды в индустрии комиксов.

Не исключено, что команда публикует работы, чтобы привлечь внимание какой-либо другой площадки.

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Кот-редактор
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