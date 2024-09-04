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Netflix показал первый трейлер второго сезона «Аркейн»
Андрей Квасков
5 сентября 15:04
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1 минута на чтение
Netflix представил полноценный трейлер второго сезона мультсериала «Аркейн». К сожалению, сервис не раскрыл точную дату выхода, ограничившись плашкой «ноябрь».
Второй сезон станет завершающей главой, после которой авторы хотели бы заняться адаптацией другой истории из League of Legends.

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Андрей Квасков
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