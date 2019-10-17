Netflix приобрёл права на экранизацию «Боуна» — одного из самых популярных фэнтезийных комиксов начала 2000-х за авторством карикатуриста Джеффа Смита. Сервис собирается адаптировать историю в виде детского анимационного сериала. Сам Смит остался доволен выбором площадки.

Netflix — идеальный дом для «Боуна». Поклонники книг, знакомые с сюжетом, знают, что он развивается глава-за-главой, книга-за-книгой. Анимационный сериал — то, что нужно! Команда Netflix понимает «Боун» и готовится сделать нечто особенное. Это хорошие новости для детей и поклонников анимации по всему миру. Джефф Смит, автор «Боуна»

Первоначально адаптировать комикс пыталась Warner Bros — начиная с 2008 года студия несколько раз планировала выпустить по комиксам фильм. В 2016-м она даже привлекла к работе Марка Осборна («Кунг Фу Панда», «Маленький принц»), который должен был выступить одним из сценаристов и режиссёром первой картины по комиксу. Но в итоге проект перешёл в руки к Netflix.

«Боун» — серия комиксов из 55 выпусков, издававшаяся с 1994 по 2005 год. Он собрал многочисленные награды, включая почётные 10 премий Айснера и 11 премий Харви. В 2005-м журнал Time включил «Боуна» в список 10 лучших комиксов. Русское издание первого тома «Призраки Боунвиля» вышло в 2015 году — его выпустило издательство «Рамона».

Вот как звучит официальная аннотация:

Сюжет «Боуна» начинается незамысловато, но по мере развития серии раскручивается до масштабного эпика в духе «Властелина Колец». Изгнанная из Боунвиля троица двоюродных братьев (Фоун Боун, Фоуни Боун и Смайли Боун) разделилась и заблудилась в бескрайней неизведанной пустыне. Независимо друг от друга, они находят свой путь в таинственную, покрытую лесом долину, заселённую прекрасными и ужасными созданиями. В конце концов наши герои воссоединяются на ферме бабушки Бен и её бойкой внучки Торн. Однако Боунам пока неизвестно, что против них собираются тёмные силы. Приключения только начинаются!

Никакой даты выхода пока нет. Студия, которая займётся адаптацией комикса, пока что тоже не называется.